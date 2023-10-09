Строительство образовательного кластера в Красногорске завершится в 2024 году

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«В настоящее время ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей, в том числе монтаж системы отопления, вентиляции. Кроме того, продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории», - уточнил глава Министерства строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В комплекс войдут школа для 1,5 тысячи ребят и детсад для 200 малышей. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, учебно-опытную зону и место для проведения общешкольных мероприятий.

Все работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья действует система мотивации. Образовательные учреждения оценивают по успеваемости, результатам ЕГЭ и олимпиадам.

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