Строительство новых очистных сооружений в Солнечногорске завершат в ноябре

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Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и является частью президентского проекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровление Волги». Уже выполнено более 70% бетонных работ.

«В деревне Осипово будет создана новая система водоочистки, которая придет на смену устаревшей станции. По итогу с помощью современного инженерного объекта обеспечим качественной услугой водоотведения 62 тысячи жителей», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Планируется, что мощность новых очистных сооружений достигнет 27000 кубометров в сутки, с максимальной производительностью 1744 кубометра в час, что станет значительным шагом к улучшению экологической ситуации в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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