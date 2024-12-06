Строительство новой линии электропередачи завершили в Дмитрове

Новая линия электропередачи напряжением 0,4 киловатт была возведена с использованием самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью. Эта линия обеспечит более 400 жителей деревни Кикешево бесперебойным электроснабжением.

Заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков отметил важность этого проекта для улучшения качества электроснабжения. Он подчеркнул, что такие шаги крайне важны для повышения надежности и обеспечения устойчивости инфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы по улучшению электроснабжения в 2024 году энергетики заменили 280 опор линий электропередачи и более 25 километров проводов на более устойчивые и современные материалы. Также было построено 43 трансформаторные подстанции. Эти меры направлены на повышение надежности сети и улучшение условий для всех жителей района.

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