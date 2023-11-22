Строительство новой электрической подстанции в Дубне завершится к концу года

Как сообщают представители Минэнерго, новая блочная комплектная трансформаторная подстанция располагается неподалеку от подстанции КТП-268. Решение о строительстве объекта приняли после того, как была зафиксирована серьезная перегрузка оборудования на КТП.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что улица Юркино вместе с улицей Козлаки и участком для многодетных семей образует единую жилую зону вдоль реки. Сейчас там ведется активная жилая застройка, предусматривающая возведение школ, детских садов, спортивных и других объектов.

«Поэтому возникает необходимость в увеличении электрических мощностей», - объяснил Александр Самарин.

Отметим, что АО «Мособлэнерго» принимает заявки на подключение к электрическим сетям от физических и юридических лиц. Соответствующие документы можно заполнить на « Портале потребителя ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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