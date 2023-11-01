01 ноября 2023, 21:56

Строительство новой дороги в Красногорске вышло на финальный этап

Телеканал «360»
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Дорогу в объезд Ильинского шоссе завершают в городском округе Красногорск. Строители устанавливают знаки и наносят дорожную разметку. Теперь местным жителям будет проще добираться до работы в Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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Третья очередь строительства дороги началась на улице Заповедная в округе Красногорск. После завершения всех работ жители деревни Бузланово и микрорайона «Ильинские Луга» не будут стоять в пробках и смогут быстрее добираться до трассы М-9 «Балтия» в объезд Ильинского шоссе. Она соединяет Москву и Красногорск. Сейчас жители стоят в заторах по 20-30 минут.

Старший инспектор управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Владимир Лукьянов рассказал, что сейчас рабочие находятся на финальном этапе работ.

«На данный момент застройщиком устанавливаются дорожные знаки, будет нанесена разметка, чтобы условия полностью соответствовали безопасности дорожного движения», - подчеркнул Владимир Лукьянов.

При застройке микрорайона «Ильинские луга» данная дорога отсутствовала. Протяженность нового участка от улицы Верхняя Стройка до региональной автодороги «Глухово - Николо-Урюпино» составляет более 1,5 километра. Сейчас на территории микрорайона активно идет строительство новых домов, число жителей тут значительно увеличится. Поэтому новая дорога от застройщика Группы компании «ПИК» поможет избавиться от заторов.

Красногорск Дороги
01 ноября 2023, 21:00
Интерактивная карта и три портала. Стенд Подмосковья появится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ, появится стенд Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Гости мероприятия смогут поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом в Подмосковье и примерить на себя роль губернатора.

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из „Добродела“», - написал Воробьев.

Стенд Подмосковья также представит три портала, благодаря которым можно будет увидеть знаковые места региона: от музеев до уникальных производств. Также гостям выставки покажут интерактивную карту Московской области, расскажут о президентских программах в регионе и представят продукцию, которую производят в Московской области.

В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии , организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация». Посетители смогут увидеть макеты ракет-носителей, а также изучить устройство стартовой площадки космодрома Восточный.

Выставки Андрей Воробьев ВДНХ
01 ноября 2023, 18:59
Военно-полевые сборы казаков прошли в Наро-Фоминске
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Военно-полевые сборы казаков Отдельского казачьего общества Московской области прошли в Нар-Фоминске. Участие в них приняли свыше 220 человек.

Цель сборов - отработка навыков при действиях в современном бою. Практические занятия проводились по таким дисциплинам, как: тактика действий на поле боя, огневая подготовка, инженерная подготовка, основы управления БПЛА и тактическая медицина.

Отработка действий проводилась под присмотром действующих военнослужащих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
01 ноября 2023, 18:49
Управление безопасности Подмосковья поздравило судебных приставов с профессиональным праздником
Unsplash
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День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. В Главном управление региональной безопасности Московской области отметили, что институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.

Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин поздравил сотрудников и ветеранов Подмосковного ГУФССП и вручил благодарственные письма губернатора Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд
01 ноября 2023, 18:33
Более 500 тысяч билетов в музеи и театры купили в Подмосковье по «Пушкинской карте» с начала года
Министерство культуры и туризма Моковской области
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С начала года молодежь Подмосковья приобрела более 500 тысяч билетов в учреждения культуры по программе «Пушкинская карты». С ее помощью молодые люди могут бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки за счет федерального бюджета.

«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по „Пушкинской карте“ билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов - это порядка 119 миллионов рублей», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское».

Напомним, карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты - пять тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм

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