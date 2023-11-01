Строительство новой дороги в Красногорске вышло на финальный этап

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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Третья очередь строительства дороги началась на улице Заповедная в округе Красногорск. После завершения всех работ жители деревни Бузланово и микрорайона «Ильинские Луга» не будут стоять в пробках и смогут быстрее добираться до трассы М-9 «Балтия» в объезд Ильинского шоссе. Она соединяет Москву и Красногорск. Сейчас жители стоят в заторах по 20-30 минут.

Старший инспектор управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Владимир Лукьянов рассказал, что сейчас рабочие находятся на финальном этапе работ.

«На данный момент застройщиком устанавливаются дорожные знаки, будет нанесена разметка, чтобы условия полностью соответствовали безопасности дорожного движения», - подчеркнул Владимир Лукьянов.

При застройке микрорайона «Ильинские луга» данная дорога отсутствовала. Протяженность нового участка от улицы Верхняя Стройка до региональной автодороги «Глухово - Николо-Урюпино» составляет более 1,5 километра. Сейчас на территории микрорайона активно идет строительство новых домов, число жителей тут значительно увеличится. Поэтому новая дорога от застройщика Группы компании «ПИК» поможет избавиться от заторов.