Строительство нового ЖК «Легенда Коренево» началось в Люберцах

Жители Фрязина обнаружили пожар в Гребневском участковом лесничестве вечером 21 мая. Огонь распространился на площади 0,2 гектара. Очевидцы сообщили о возгорании по номеру 112.

На место пожара направили пять машин и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии его площадь увеличилась до 0,3 гектара. Специалистам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Отмечается, что причиной пожара стали действия человека. Комлесхоз Московской области напоминает, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, для юридических лиц - до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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