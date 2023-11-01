Строительство нового спорткомплекса началось на стадионе «Торпедо» в Люберцах

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На площадке сейчас трудятся более 20 рабочих и шесть машин. Проводятся монолитные работы по устройству фундамента будущего здания и трибун стадиона, а также монтаж наружных инженерных сетей.

Проект реконструкции стадиона «Торпедо» предусматривает устройство футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами, а также физкультурно-оздоровительный комплекс почти на 2,5 тысячи «квадратов».

Наблюдать за матчем на трибунах смогут одновременно 1,5 тысячи человек. Под трибунами сделают залы тяжелой атлетики и единоборств, раздевалки, тренерские и душевые.

Завершить все работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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