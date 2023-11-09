09 ноября 2023, 22:47

Строительство нового сестринского корпуса Никитского женского монастыря в Кашире завершат в сентябре 2024 года

Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор вместе с подведомственной лабораторией ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход строительства сестринского корпуса Никитского женского монастыря в городском округе Кашира. Новая постройка дополнит ансамбль храмового комплекса.

Строительство сестринского корпуса, площадью более трех тысяч квадратных метров, началось в июле 2022 года. В здании будут расположены монашеские кельи для 60 сестер, помещение для чтения Неусыпаемой Псалтири, мастерские и библиотека. Архитекторы также учли исторический стиль монастырских строений при разработке проекта.

Специалисты лаборатории проверили качество строительных конструкций и фундамента. На сегодняшний день готовность здания составляет 55%. В настоящее время проводятся работы по устройству кровли и гидроизоляции фундамента.

Полностью завершить строительство планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Кашира
09 ноября 2023, 23:13
Психологи из Ступина объяснили, как у детей развивается эмоциональный интеллект
Unsplash
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Психологи из семейного центра «Ступинский» рассказали о самых частых проблемах, с которыми сталкиваются родители при воспитании детей. Одна из них — эмоциональная закрытость.

На территории Московской области на сегодняшний день действуют 26 семейных центров, где работают психологи, педагоги и другие специалисты, которые помогают детям и родителям в трудных ситуациях. Помощь в этих центрах оказывается бесплатно, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Психолог Семейного центра «Ступинский» рассказывает, что часто родители сталкиваются с собственной эмоциональной закрытостью, которая оказывает влияние на развитие эмоционального интеллекта у ребенка. Иногда взрослые не готовы понимать и принимать эмоции ребенка, потому что не осознают их в себе.

Они хотят, чтобы ребенок себя вел «хорошо» и спокойно - радовался тихо и веселился сдержанно. На самом деле, истинное значение «хорошего поведения» - это удобное поведение. Такое спокойное поведение подавляет чувства. Ребенок понимает, что плакать, злиться и обижаться - неправильно, и поэтому он подавляет эти чувства. Сначала он перестает их показывать, а затем и осознавать.

Психолог объясняет, что подавление таких неприятных эмоций, как обида, страх, зависть, печаль и гнев, может привести к проблемам в общении и нарушениям в психической сфере, таким как навязчивые состояния, эмоциональные вспышки, психосоматические заболевания и неожиданные страхи.

Однако, разрешая проявление эмоций, существует риск вседозволенности. С одной стороны, ребенку нужно время, чтобы понять и принять свое эмоциональное состояние в разных ситуациях и научиться справляться самостоятельно. С другой стороны, отсутствие контроля над поведением может привести к вседозволенности.

Специалисты добавили, что человек может быть счастливым только тогда, когда он способен понимать и распознавать свои чувства, умеет управлять ими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ступино
09 ноября 2023, 22:21
Более 2 миллиардов рублей земельного налога начислили в Подмосковье с начала года
Фото УФНС
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Министерство имущественных отношений Московской области приняло участие в организованном совещании-семинаре с территориальными налоговыми органами. Мероприятие организовано УФНС России по Подмосковью. На нем обсудили вопросы совершенствования налогообложения имущества.

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с учетом владельцев налогооблагаемого имущества и законодательными инициативами по налогообложению имущества. Были сформулированы задачи перед налоговыми органами региона в этой области.

Начисления за текущий год составили 2,2 миллиарда рублей, что на 562 миллиона больше, чем год назад. Отмечается, что число собственников, правильно использующих свои наделы, выросло.

Объем налоговых начислений на следующий год планируется увеличить до 2,5 миллиарда рублей.

Заместитель министра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов отметил, что задача муниципальных земельных инспекторов - помочь жителям правильно использовать землю, чтобы избежать увеличения налога.

«Если правообладатель исправляет нарушение, он продолжает платить налог 0,3% от кадастровой стоимости, если нет - ставка увеличивается в пять раз и составляет уже 1,5%», - добавил Геннадий Герасимов.

Также на совещании были отмечены округа-лидеры, которые показали наибольшие результаты по налоговым начислениям в этом году. Ими стали Красногорск, Одинцово, Химки, Раменский и Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Налоги
09 ноября 2023, 21:59
Жителям Подмосковья напомнили о пени за просрочку платежей по коммунальным услугам
Unsplash
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Единый оператор по сбору средств за услуги ЖКХ МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о необходимости своевременной оплаты счетов. Это помогает вовремя проводить ремонт коммуникаций, сетей, а также оборудования станций и котельных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

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Жителям Подмосковья также напомнили, что Жилищный кодекс РФ предусматривает пени, которые начнут начисляться после 31 дня просрочки. Если оплата не поступает более двух месяцев, должникам может быть ограничено предоставление коммунальных услуг.

Кроме того, наличие долга может послужить основанием для приостановки выплат субсидий. Также должнику могут арестовать банковские счета и имущество и даже запретить выезд за границу.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы, используя QR-код в квитанции, а также в кассах и терминалах.

ЖКХ
09 ноября 2023, 21:37
Троицкий собор в Серпухове пройдет реставрацию
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Собор Троицкий, Остатки ограды». Он расположен в городе Серпухове.

Собор Святой и Живоначальной Троицы был возведен в XVI веке. В 1669 году там произошел пожар, в результате которого собор был сильно поврежден. В 1696 году он был полностью перестроен с использованием некоторых фрагментов старого здания.

В XVIII веке неподалеку от собора возвели шатровую колокольню. В первой половине XIX века храм был объединен с колокольней и приделами в стиле позднего классицизма. В это время также была добавлена новая стенопись.

В результате реконструкции XIX века собор был значительно изменен, но в 1967 году началась реставрация и была восстановлена его первоначальная архитектура. В настоящее время в соборе проходят богослужения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Реставрация

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