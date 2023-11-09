Строительство нового сестринского корпуса Никитского женского монастыря в Кашире завершат в сентябре 2024 года
Главгосстройнадзор вместе с подведомственной лабораторией ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход строительства сестринского корпуса Никитского женского монастыря в городском округе Кашира. Новая постройка дополнит ансамбль храмового комплекса.
Строительство сестринского корпуса, площадью более трех тысяч квадратных метров, началось в июле 2022 года. В здании будут расположены монашеские кельи для 60 сестер, помещение для чтения Неусыпаемой Псалтири, мастерские и библиотека. Архитекторы также учли исторический стиль монастырских строений при разработке проекта.
Специалисты лаборатории проверили качество строительных конструкций и фундамента. На сегодняшний день готовность здания составляет 55%. В настоящее время проводятся работы по устройству кровли и гидроизоляции фундамента.
Полностью завершить строительство планируют в сентябре 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».