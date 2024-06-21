21 июня 2024, 22:41

Строительство нового корпуса школы № 3 в Чехове завершили на 10%

пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Монолитный каркас новой пристройки к школе № 3 в Чехове, рассчитанной на 200 мест, почти завершен. Строители полностью залили три этажа и ведут работы на крыше. Также начато возведение стен и подключение объекта к канализации и водопроводу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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На прилегающей территории предусмотрено обустройство спортивных площадок для различных видов спорта, работы по благоустройству начнутся в следующем месяце. Ожидается, что к осени здание будет готово к чистовой отделке. На данный момент на стройке работают 26 рабочих и шесть инженеров и задействовано 2 машины строительной техники.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел проверку хода строительства этого важного социального объекта. Директор школы и начальник управления образования предложили дополнить новое здание планетарием.

Отметим, что площадь пристройки составляет более 4,5 тысячи квадратных метров. Она строится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Открытие пристройки запланировано на сентябрь 2025 года. Строительство осуществляется согласно установленному графику и уже в следующем учебном году школьники смогут занять места в новом образовательном пространстве.

Школы Строительство Чехов
21 июня 2024, 23:27
Подмосковный врач Елена Гражданкова дала советы по борьбе с грибком ногтей
Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»
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Микоз ногтей — это распространенное заболевание, которое характеризуется грибковым поражением, не угрожающим жизни. Однако он способен вызвать деформацию ногтевых пластин и поражение кожи.

Врач-дерматовенеролог высшей категории из Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова советует обращаться к врачу при подозрении на микоз ногтей.

Для профилактики заражения грибковой инфекцией ногтей нужно следовать простым правилам. Так, необходимо использовать только личные вещи: обувь, полотенце, маникюрный набор. Следует внимательно выбирать мастера педикюра при посещении салона.

Специалист также советует носить качественную и удобную обувь, ежедневно менять носки. Кроме того, нужно тщательно очищать ванну и душ, используя дезинфицирующие средства, а также применять защитные и противогрибковые средства перед и после посещения общественных мест, таких как бассейн, баня или спортивный зал.

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Врачи
21 июня 2024, 23:21
Более 100 человек наградили в День медицинского работника в Реутове
Телеканал «360»
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В День медицинского работника 125 сотрудников Реутовской клинической больницы были награждены за их профессиональные достижения. Главный врач больницы Александр Алексеев поздравил коллектив с праздником и отметил высокие результаты работы учреждения.

Алексеев сообщил, что больница успешно справляется с задачами, оказывая качественную медицинскую помощь и обеспечивая высокий уровень удовлетворенности среди населения. В текущем году завершили ремонт фасадов хирургического и терапевтического корпусов, и уже запланированы внутренние работы.

Помимо этого, в ближайшее время предстоит открытие нового рентгенкабинета с современным оборудованием, а также ожидается поставка новых томографа и маммографа, что позволит улучшить качество диагностических услуг в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Праздники Врачи Реутов Медицина
21 июня 2024, 23:16
Участники «Активного долголетия» из Мытищ освоили занятия на хэндбайках
Пресс - служба Мытищи
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Прошла встреча заместителя главы Мытищ Ольги Сидоркиной и начальника управления по физической культуре и спорту Дмитрия Германа с участниками проекта «Активное долголетие», где обсуждались перспективы занятий хэндбайком. Общение состоялось на стадионе имени Дмитрия Аленичева.

В настоящее время в наличии только семь хэндбайков, поэтому не все желающие могут приступить к занятиям. Власти приняли решение увеличить количество велосипедов.

«У нас есть еще 15 спортивных хэндбайков, которые мы планируем переделать в упрощенный вариант», - отметил председатель Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни» Алексей Савлуков.

На встрече также обсудили вопрос увеличения количества занятий и предоставления инструктора. На данный момент участники проекта «Активное долголетие» могут заниматься каждый четверг с 9:00 до 10:00 на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Занятия доступны по предварительной записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Мытищи Активное долголетие
21 июня 2024, 23:04
Глава Чехова Михаил Собакин провел инспекцию центральной части округа
Телеканал «360»
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал центральную часть округа, включая улицы Лопасненскую, Московскую и Дружбы. В ходе обхода он выдал ряд поручений руководству управляющей компании.

Среди главных задач числятся удаление сухих деревьев, установка замка на открытый подвал, покраска детской площадки, закрашивание граффити и ремонт бордюров.

Особое внимание уделили состоянию пешеходных дорожек. Глава округа настоятельно рекомендовал более тщательно убирать снег зимой. Под управлением компании «ЖКХ города Чехова» находится 385 домов и почти два миллиона квадратных метров обслуживаемой площади. Чтобы поддерживать округ в опрятном состоянии, специалисты администрации регулярно осуществляют обходы территории.

Руководство компании «ЖКХ города Чехов» подчеркнуло необходимость усиления уборки придомовых территорий. В ходе месяца по благоустройству были выявлены недочеты, такие как неокрашенные цоколи и входные группы, а также непрокрашенные и неровные элементы инфраструктуры. Все замечания главы округа были приняты к исполнению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Чехов

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