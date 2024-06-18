Строительство нового храма началось в микрорайоне 1 Мая в Балашихе

Закладной камень в основании будущего храма Горевской иконы Божией Матери освятил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров и благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил.

«В этот замечательный день хочу поблагодарить владыку Николая за то, что еще в 2022 году он благословил строительство храма в этом микрорайоне. Теперь мы заложили камень в основание нового храма. Он будет служить нашей православной вере, а жители этого района смогут приходить сюда, чтобы помолиться и обрести надежду и утешение», - сказал Брынцалов.

Новый духовный центр появится рядом с деревянным храмом. Здание планируют сделать двухуровневым. На первом этаже будет дом причта, трапезная, воскресная школа и помещения для священнослужителей. На втором этаже будут проходить службы.

«Храм будет в псевдорусском стиле с чертами русского модерна начала XX века. Само здание будет белоснежным, с золотыми куполами и шатром из меди. Одна из особенностей храма - каждый его фасад будет отличаться друг от друга. Для маломобильных прихожан в храме будет лифт. За счет планировки посещать храм смогут около 400 человек», - пояснил архитектор, член искусствоведческой комиссии при Московской епархии Русской православной церкви Дмитрий Пшеничников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».