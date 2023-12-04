04 декабря 2023, 23:26

Строительство мультиформатного ресторана завершат в Красногорске к маю

Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный Главгосстройнадзор организовал проверку хода строительства многофункционального торгово-ресторанного комплекса вблизи деревни Михалково в городском округе Красногорск. Все работы планируют завершить до апреля 2024 года.

Планируется, что в здании будут расположены фуршетная зона, обеденные залы на втором и третьем этажах, а также магазины цветов и подарков, книжные, ювелирные и мобильные салоны связи.

Подвальный этаж и надстройку займут технические помещения и складская зона. Здесь оборудуют санузлы и подсобные помещения, а также установят газовую котельню и вентиляционную камеру.

Строительство предусматривает установку четырех пассажирских и двух грузовых лифтов, включая остановки на подземном этаже для загрузки и разгрузки товаров. Также объект оборудуют для доступа маломобильных граждан в соответствии с современными стандартами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
04 декабря 2023, 23:56
Футбольная школа «Витязь» из Подольска выпустила 53 спортсмена с начала года
Андрюхина Мария
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Спортивная школа по футболу «Витязь» из Подольска подвела итоги уходящего 2023 года. Торжественную церемонию, которая состоялась во Дворце молодежи, посетили сотни людей.

Директор «Витязя» Валерий Волков подчеркнул, что школа и ее спортсмены продолжают развиваться. По его словам, после прохождения очередного этапа, они ставят перед собой новые задачи. При этом в прошлом году школа удостоилась статуса «Детский футбольный центр».

«В этом году мы стали „Региональным центром подготовки футболистов“ Российского футбольного союза (РФС). Мы начали активно развивать футбол девочек», - поделился Валерий Волков.

Награды командам и отличившимся спортсменам во время торжественной церемонии в Подольске вручили почетные гости.

Отметим, что с начала 2023 года школа выпустила 53 спортсмена. При этом спортсмены клубов «Витязь» и «Витязь-Подолье» показали высокие результаты на областных соревнованиях и неоднократно завоевали призовые места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
04 декабря 2023, 22:59
Более 60 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов выдали в Подмосковье за неделю
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешения на строительство 40 коммерческих объектов и разрешения на эксплуатацию 22 уже построенных зданий с 27 ноября 2023 года. Общая площадь всех новых строений составит 270 тысяч квадратных метров, а примерно 2,4 тысячи человек смогут трудоустроиться на этих предприятиях.

В числе планируемых новых построек - три медицинских учреждения, спортивный комплекс, детский сад, электростанция, пожарное депо, а также 13 складских зданий, восемь производственных предприятий, семь магазинов и пять многофункциональных комплексов.

Также введены в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 260 тысяч квадратных метров, включая шесть транспортно-логистических терминалов, два сельскохозяйственных предприятия, два завода, четыре склада, три магазина и одну гостиницу. В результате более 900 жителей региона смогут получить работу на новых объектах.

Центр содействия строительству Московской области продолжает помогать бизнесу в строительных проектах. Каждый из них обладает персональным менеджером, а все региональные и муниципальные услуги, связанные с выдачей разрешительной документации, оптимизированы и переведены в электронный формат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса , которые обеспечивают рост экономики в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
04 декабря 2023, 22:36
Свыше 130 тысяч жителей Подмосковья проверили свою финансовую грамотность
Unsplash
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Более 130 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в шестом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Результаты тестирования помогут определить, на какие темы и в каких регионах следует акцентировать больше внимания.

Задания личного зачета успешно выполнили 77% жителей Московской области, а на вопросы семейного блока ответили более 1,6 тысячи человек.

Онлайн-зачет показал, что взрослые граждане лучше всего разбираются в темах кредитования и защиты от финансового мошенничества. При этом школьники средних и старших классов лучше всего справились с заданиями по защите данных банковских карт.

Наибольшее количество трудностей у взрослых вызвали вопросы, касающиеся налогообложения при продаже имущества, а также проблемы при назначении страховой пенсии по старости. Ученикам школ было сложно ответить на вопросы, связанные с инвестициями и защитой персональных данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша всех мероприятий, которые проходят на территории региона. Их список обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки
04 декабря 2023, 21:38
Схему движения автобусов на маршруте № 1284к изменили в Красногорске
Минтранс Подмосковья
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Проведение ремонтных работ на территории ЖК «Спутник» отразилось на схеме движения автобусов на маршруте № 1284к в Красногорске. Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом остановочном пункте.

Павильон установили между первым и вторым корпусами дома № 2. Из схемы движения будет исключена остановка «ЖК „Спутник“», расположенная на улице Липовой Рощи.

Отметим, что на маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Пассажиров просят заранее планировать поездки и составлять удобный маршрут следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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