Строительство мультиформатного ресторана завершат в Красногорске к маю

Планируется, что в здании будут расположены фуршетная зона, обеденные залы на втором и третьем этажах, а также магазины цветов и подарков, книжные, ювелирные и мобильные салоны связи.

Подвальный этаж и надстройку займут технические помещения и складская зона. Здесь оборудуют санузлы и подсобные помещения, а также установят газовую котельню и вентиляционную камеру.

Строительство предусматривает установку четырех пассажирских и двух грузовых лифтов, включая остановки на подземном этаже для загрузки и разгрузки товаров. Также объект оборудуют для доступа маломобильных граждан в соответствии с современными стандартами.

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