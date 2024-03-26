Строительство ливневой канализации начали в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске
Многолетнюю проблему подтоплений решат в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Там началось строительство ливневой канализации вблизи дома № 18.
Сейчас рабочие уже демонтировали асфальт, разрыли котлован и начали установку колодцев для сбора воды. Отвод ливневых стоков будет осуществляться через улицу Тамойкина. Завершить работы планируется к июлю 2024 года.
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Ранее жители обращались с просьбой о строительстве ливневки в микрорайоне Рекинцо в к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«На протяжении долгого времени жители многоквартирного дома № 18 в микрорайоне Рекинцо сталкивались с проблемой подтопления двора, особенно в период сильных ливневых дождей и таяния снега. Зачастую вода подтапливает подъезды. Строительство ливневой системы позволит защитить двор во время прохождения ежегодных паводков», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.