Строительство ледовой арены для хоккеистов обсудили в Воскресенске

На встречу пришли более двухсот человек, среди которых были спортсмены, тренеры, родители воспитанников спортивной школы «Химик», а также болельщики и активные жители округа. Они обсудили не только необходимость арены, но и место для ее строительства. Вопросы и предложения по расположению арены были учтены министром и переданы на дальнейшую проработку.

Глава Воскресенска Алексей Малкин подчеркнул, что проект требует детального анализа, и все предложения будут тщательно рассмотрены перед принятием окончательного решения.

«Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо внимательно изучить все детали и учитывать мнения местных жителей», - отметил он.

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