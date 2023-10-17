Строительство ледового дворца в Волоколамске завершится в феврале 2024 года
В Волоколамске продолжают строить ледовый дворец. На данный момент готовность объекта составляет 70%. Работы планируют завершить в феврале 2024 года.
Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Во дворце обустроят зрительские трибуны на 230 мест, раздевалки, душевые, медблок, тренерские, зал технической подготовки, а также помещение для торговли и заточки коньков. В учреждении откроют секции по хоккею.
Также в этом году в Волоколамское приведут в порядок стадион «Текстильщик» и спортивно-физкультурный центр «Гвардия».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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