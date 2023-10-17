Строительство ледового дворца в Волоколамске завершится в феврале 2024 года

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Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Во дворце обустроят зрительские трибуны на 230 мест, раздевалки, душевые, медблок, тренерские, зал технической подготовки, а также помещение для торговли и заточки коньков. В учреждении откроют секции по хоккею.

Также в этом году в Волоколамское приведут в порядок стадион «Текстильщик» и спортивно-физкультурный центр «Гвардия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».