Строительство корпуса № 2 в ЖК «Императорские Мытищи» вышло на финальную стадию

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строители завершают работы на втором корпусе ЖК. Там уже обустроили лестницы, кровлю, стены, коммуникации и провели благоустройство.

ЖК «Императорские Мытищи» расположен в семи километрах от МКАД. Там уже построили 16 домов на 7,1 тысячи квартир, школу на 1,1 тысячи мест и детский сад на 320 воспитанников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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