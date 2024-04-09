Строительство кампусов Технолицея имени Долгих завершат в декабре 2024 года

Площадь двух трехэтажных корпусов составит примерно шесть тысяч квадратных метров. Планируется, что ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» введет их в эксплуатацию в декабре 2024 года. Кампусы будут способны вместить 166 человек. Кроме того, здесь разместят учебные комнаты, читальный зал, столовые, переговорные, санитарные и гардеробные помещения, а также бельевые и подсобные зоны.

Образовательный кластер в Павловской Слободе открыли 1 сентября 2023 года. Он является третьим образовательным учреждением Подмосковья, созданным правительством Московской области совместно с Гимназией имени Е. М. Примакова.

Технологический лицей рассчитан на 320 дошкольников и 960 учащихся начальной и средней школы. Внутри учебного комплекса расположен атриум и зона с игровыми площадками. На территории есть стадион с трибунами, а рядом с лицеем находится живописный лесопарк с прогулочными зонами, экотропами и велосипедными дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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