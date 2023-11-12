Строительство индустриального парка «Лыткарино» откроет новые возможности для городского округа
Строители продолжат работы по возведению индустриального парка «Лыткарино». Его развитие открывает новые возможности для городского округа. Среди них — привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и развитие бизнеса в регионе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
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Площадь индустриального парка составляет 57,6 гектара. Планируется открыть 10 различных производств, которые создадут около трех тысяч рабочих мест.
«Это у нас сейчас первый объект, но таких объектов планируется несколько в формате life industries. Что оно под собой подразумевает - это достаточно быстрые сроки строительства, это объединение под одной крышей единомышленников. Поясню, что значит, мы подбираем и продаем именно тем людям, которые что-то производят на территории Российской Федерации», - рассказал руководитель департамента строительства компании «Еврострой инжиниринг» Сергей Борисов.
Один из уже реализованных проектов на территории парка - центр по обработке, хранению данных и защите информации. Кроме того, построен и готовится к запуску производства бренд Tamaki, который производит продукты и ингредиенты для японской кухни.