12 ноября 2023, 22:03

Строительство индустриального парка «Лыткарино» откроет новые возможности для городского округа

Телеканал «360»
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Строители продолжат работы по возведению индустриального парка «Лыткарино». Его развитие открывает новые возможности для городского округа. Среди них — привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и развитие бизнеса в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Площадь индустриального парка составляет 57,6 гектара. Планируется открыть 10 различных производств, которые создадут около трех тысяч рабочих мест.

«Это у нас сейчас первый объект, но таких объектов планируется несколько в формате life industries. Что оно под собой подразумевает - это достаточно быстрые сроки строительства, это объединение под одной крышей единомышленников. Поясню, что значит, мы подбираем и продаем именно тем людям, которые что-то производят на территории Российской Федерации», - рассказал руководитель департамента строительства компании «Еврострой инжиниринг» Сергей Борисов.

Один из уже реализованных проектов на территории парка - центр по обработке, хранению данных и защите информации. Кроме того, построен и готовится к запуску производства бренд Tamaki, который производит продукты и ингредиенты для японской кухни.

Строительство Лыткарино
12 ноября 2023, 22:59
Новый корпус детского сада «Маргаритка» открылся в Котельниках
Телеканал «360»
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Новый корпус детского сада «Маргаритка» распахнул двери перед первыми посетителями. Он рассчитан на 350 мест для детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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На торжественном открытии детского сада присутствовали мамы и папы с детьми из новостроек. Новое дошкольное учреждение уже второе в этом микрорайоне. Первый детский сад на 350 мест был открыт в 2022 году.

Новый детский сад получил просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, кухню и медицинский кабинет. Учреждение оборудовано современной техникой и мебелью. Для малышей в дошкольном учреждении созданы все условия, которые позволят качественно подготовиться к следующему этапу обучения.

«При строительстве детского сада учитывалось очень много. Наше учреждение является участником огромного проекта Московской области Preschool. Соответственно, когда шло именно согласование о комплектовании оборудования, игрушек, наполнении всего детского сада, мы в первую очередь, учитывали именно эти моменты, чтобы для деток были инновационные разработки», - рассказала Юлия Николаева.

В детском саде открыли 14 возрастных групп. На территории расположены уютные игровые участки для каждой группы, стилизованные под парковую зону.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков подчеркнул, что строительство детского сада наглядно показывает программу «Единой России» в действии.

«То, о чем просили наши жители в 21-м году, когда была активная избирательная компания, сейчас вместе с администрацией, вместе с нашим губернатором, мы вводим детский сад, который обещали. Он действительно долгожданный, 350 мест. Здесь идет большими темпами строительство и надо заботиться о социальной инфраструктуре», - отметил Роман Терюшков.

Напомним, объект построили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В честь открытия еще одного корпуса «Маргаритки» для детсадовцев устроили небольшой праздник с анимационной программой, а для родителей организовали экскурсию по новому зданию.

Детские сады Котельники
12 ноября 2023, 22:39
Педагог из Коломны представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель здоровья России»
Телеканал «360»
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Педагог из Коломны представит Московскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Учитель физкультуры с хорошим чувством юмора всегда находится на одной волне со школьниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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В Коломну педагог переехал из Донецкой народной республики почти восемь лет назад. После переезда он устроился на работу в школу. Поднабравшись опыта, Андрей Литвинов решил рискнуть и принял участие в конкурсе «Учитель здоровья России». В итоге оказался лучшим в Подмосковье. На суд жюри он представил свой опыт работы.

«Ребенок должен чувствовать заботу о себе, а задача учителя эту заботу показать, то есть показать через отношение к ребятам. То есть дети у нас все разные, у одних хорошая физическая подготовленность, у кого-то не очень, и твоя задача как учителя к каждому ребенку найти свой подход», - рассказал учитель физкультуры школы № 30 им. Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова Андрей Литвинов.

Кроме того, Андрей Литвинов является кандидатом в Мастера спорта по флорболу. Эта игра полюбилась школьникам. В планах организовать команду и устроить муниципальный турнир.

Отметим, что впереди у Андрея Литвинова еще один конкурс. Он представит Подмосковье на всероссийском этапе, финал которого пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде.

Коломна
12 ноября 2023, 22:24
Торжественные проводы призывников в армию состоялись в Королеве
Телеканал «360»
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Торжественные проводы юношей на срочную службу в Вооруженные силы России прошли в Королеве. Служить отправились 19 юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки - наручные часы.

«Вам пожелаю самого главного, во время прохождения воинской службы понимать, что исполнение уставов, приказов - это всегда победа над собой. Это умение приблизить тот самый день, когда уже в праздничной дембельской форме вы придете домой, обнимите родных и скажете: „Мам, пап, привет, я теперь настоящий мужчина“», - выступил перед призывниками Игорь Трифонов.

Где будут служить юноши пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части Западного военного округа, в том числе в ряды Национальной гвардии, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных и других войск. Настроение у призывников бодрое, к предстоящей службе относятся серьезно.

«Я считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии, я горжусь своей Родиной. У меня лично отец сам военный прошел чеченскую войну. Я считаю, что я тоже смогу. Отец будет мной гордиться, как я горжусь им», - рассказал призывник Иван Медведько.

Отметим, что ежегодно округ отправляет на службу более 100 человек. Ровно через год повзрослевших юношей ждут дома.

Королев
12 ноября 2023, 21:14
Боец из Клина одержал победу на фестивале единоборств
Данила Кирьянов
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Фестиваль единоборств состоялся на арене Ледового дворца имени Валерия Харламов в Клину. В главном бою вечера участники соревнований сразились за Кубок главы городского округа Клин.

В бою сошлись представитель клуба смешанных единоборств «Гладиус» Денис Бойков из Клина и боец Атабек Бахромов, прибывший на соревнования из Узбекистана. Подмосковному бойцу удалось одержать победу техническим нокаутом в первом раунде. Ему вручили почетную грамоту победителя фестиваля единоборств, медаль и Кубок главы городского округа Клин.

Денис Бойков поблагодарил организаторов и гостей турнира, которые пришли чтобы поддержать его.

«Буду рад еще выступить перед родными трибунами», - подчернкул Денис Бойков.

Отметим, что организаторы соревнований создали все условия для безопасности участников. Так, в зале дежурили врачи, а также было подготовлено место для отдыха спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Клин Спортсмены

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