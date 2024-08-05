Строительство храма священномученика Сергия завершилось в Подольске

Храм построили на пожертвования прихожан и инвестиции. Возведение началось в 2000 году. Святыня построена в православных традициях, установлены семь колоколов. Вес самого большого - 164 килограмма.

Глава городского округа Подольск принял участие в освящении храма мученика Сергия. Верующие вознесли молитву о Святой Руси, а после к владыке с приветственным словом обратился настоятель храма Олег Демидов.

«Сегодня - большой праздник. Теперь 3 августа здесь всегда будут вспоминать важное событие - день Великого освящения. Это главный, завершающий момент в строительстве храма. Я благодарю всех тех, кто потрудился над созданием, кто продолжает здесь трудиться, укрепляя жизнь церковную. Будем тщательно беречь нашу великую святыню, которая освящена в честь памяти также потрудившегося здесь и расстрелянного новомученика Сергия», - произнес пастырское слово архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Владыка подарил верующим храма Казанскую икону Божией Матери, а также вручил сотрудникам и прихожанам патриаршие и епархиальные награды.

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