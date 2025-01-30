Строительство газовой котельной для станции узла «Деснинский» начали в Подольске

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Обновлениями занимаются специалисты «Водоканала» благодаря инвестиционной программе. Так, в прошлом году провели водовод и канализацию от деревни Булатово, водопровод от микрорайона Львовский до деревни Алтухово и поселка радиоцентра «Романцево».

«Планы на 2025-й остаются не менее масштабными. Предстоит бурение артезианских скважин на ВЗУ „Мочинский“, прокладка участка водовода вблизи насосной станции „Гулево“ и реконструкция блока биологической очистки городских очистных сооружений», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Капитально отремонтируют насосные станции «Школьная» и «Товарная», станцию № 13 в Климовске, завершат возведение системы ливневой канализации в районе деревни Лемешово. Также в округе продолжат контролировать качество стоков, сбрасываемых в систему канализации, выявлять бесхозные участки.

Еще одно из направлений работы - укрепление сотрудничества администрации округа со специалистами «Подольской теплосети».