Строительство еще 15 объектов началось в Подмосковье

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре, с Ленинском округе и Истре построят новые склады, в Красногорске реконструируют логистический комплекс, а в поселке Томилино в Люберцах появится пристройка на 550 мест к школе № 19.

В Пушкино началось возведение жилого дома с подземной стоянкой для машин, а в Орехово-Зуеве и Балашихе - новых котельных. Также в Одинцове появится торговый центр с автостоянкой, в Солнечногорске - локальные очистные сооружения, а в Щелкове - административно-производственный корпус НПО «Строитель».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».