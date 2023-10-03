Строительство двух надземных переходов началось на Афанасовском шоссе в Мытищах

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«В настоящий момент проводится погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство съезда № 1 на примыкании к Дмитровскому шоссе», - добавили в ведомстве.

Напомним, длина реконструируемого участка составляет 2,2 километра. В рамках реконструкции предусмотрено строительство трех надземных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, а также устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов для общественного транспорта.

Все работы планируют завершить в октябре следующего года.

Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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