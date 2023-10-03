Строительство двух надземных переходов началось на Афанасовском шоссе в Мытищах
Строительство двух надземных переходов началось на Афанасьевском шоссе в Мытищах. В региональном Минтрансе уточнили, что новые объекты обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов.
«В настоящий момент проводится погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство съезда № 1 на примыкании к Дмитровскому шоссе», - добавили в ведомстве.
Напомним, длина реконструируемого участка составляет 2,2 километра. В рамках реконструкции предусмотрено строительство трех надземных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, а также устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов для общественного транспорта.
Все работы планируют завершить в октябре следующего года.
Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».