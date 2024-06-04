Строительство дороги к «Сколково» завершат в Одинцове к концу года

Компания «Россети Московский регион» продолжает осуществлять ремонт и модернизацию электросетей на территории городского округа Чехов. Цель проведения работ — повышение надежности электроснабжения местных жителей.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что программа повышения надежности электроснабжения реализуется в регионе четвертый год. За это время удалось поднять качество электроснабжения в среднем на 20%.

«Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33», - добавил Хромушин.

Специалисты уже завершили работы по реконструкции более 80 трансформаторных подстанций. С начала года также было установлено свыше 20 трансформаторов, включая замену выносных разъединителей и опорных изоляторов.

В минувшем месяце работникам компании удалось ввести в эксплуатацию новое оборудование центрального распределительного пункта в поселке Новый Быт. Так, они установили 12 новых ячеек 10 кВ отечественного производства.

Эти работы способствуют повышению надежности электроснабжения крупных населенных пунктов городского округа, таких как Новый Быт, Плешкино, Легчищево, Еськино, Галыгино, Шарапова Охота, а также смежных СНТ, где проживает более 3,5 тысячи человек.

В первой половине июня также планируется завершить работы по реконструкции двух воздушных линий, исходящих от подстанции ПС 110 кВ «Венюково», общей протяженностью 8,5 километра.

В настоящее время также ведется настройка оборудования мобильной подстанции 35 кВ в деревне Васькино, которая обеспечит надежное электроснабжение соседних населенных пунктов, включая Васькино, Бершово и Мелихово.

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