04 июня 2024, 22:58

Строительство дороги к «Сколково» завершат в Одинцове к концу года

Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья в сотрудничестве с экспертами научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил» оценили ход строительства автодороги в Одинцове. Она предназначена для подъезда к инновационному центру «Сколково», начиная от транспортной развязки на 50 км МКАД.

Эксперты «Мособлстройцнил» оценили ровность покрытия дороги и взяли образцы асфальта для дальнейшей проверки качества материалов и их соответствия установленным стандартам. Второй этап строительства ведется от поворота к торгово-выставочному комплексу «Элитстройматериалы» до пересечения с улицей Луговой. Он имеет протяженность около двух километров.

Согласно проекту, этот участок предназначен для движения без светофоров. Также вдоль трассы планируется оборудование остановочных пунктов и создание нескольких пешеходных переходов. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2024 года.

Реализация проекта улучшит доступность жилых кварталов бизнес-класса «Резиденции Сколково» и рабочего поселка Заречье, а также предоставит жителям района новые остановки общественного транспорта и широкие тротуары.

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Дороги
04 июня 2024, 23:23
Более 80 трансформаторных подстанций отремонтировали в Чехове с начала года
Россети Московский регион
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Компания «Россети Московский регион» продолжает осуществлять ремонт и модернизацию электросетей на территории городского округа Чехов. Цель проведения работ — повышение надежности электроснабжения местных жителей.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что программа повышения надежности электроснабжения реализуется в регионе четвертый год. За это время удалось поднять качество электроснабжения в среднем на 20%.

«Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33», - добавил Хромушин.

Специалисты уже завершили работы по реконструкции более 80 трансформаторных подстанций. С начала года также было установлено свыше 20 трансформаторов, включая замену выносных разъединителей и опорных изоляторов.

В минувшем месяце работникам компании удалось ввести в эксплуатацию новое оборудование центрального распределительного пункта в поселке Новый Быт. Так, они установили 12 новых ячеек 10 кВ отечественного производства.

Эти работы способствуют повышению надежности электроснабжения крупных населенных пунктов городского округа, таких как Новый Быт, Плешкино, Легчищево, Еськино, Галыгино, Шарапова Охота, а также смежных СНТ, где проживает более 3,5 тысячи человек.

В первой половине июня также планируется завершить работы по реконструкции двух воздушных линий, исходящих от подстанции ПС 110 кВ «Венюково», общей протяженностью 8,5 километра.

В настоящее время также ведется настройка оборудования мобильной подстанции 35 кВ в деревне Васькино, которая обеспечит надежное электроснабжение соседних населенных пунктов, включая Васькино, Бершово и Мелихово.

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Электричество Чехов
04 июня 2024, 22:31
Приставы Подмосковья помогли восстановить пожарную безопасность в МКД
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья обязали управляющую компанию выполнить решение суда относительно соблюдения норм противопожарной безопасности в многоквартирном доме. Одна из жительниц региона обратилась в суд с требованием признать бездействие компании.

После изучения деталей дела, суд удовлетворил требования истца и обязал коммунальные службы восстановить работоспособность и укомплектованность пожарной системы, а также отремонтировать автоматическую систему звуковой сигнализации, системы дымоудаления и тушения пожаров.

Во исполнение решения суда в Подольском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было начато исполнительное производство. Сотрудники службы надлежащим образом информировали управляющую компанию о начале принудительного выполнения судебного решения и предупредили об уголовной ответственности в случае его неисполнения.

В процессе исполнительных мероприятий судебные приставы вынесли постановления, запрещающие внесение изменений в ЕГРЮЛ. В связи с невыполнением решения суда в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого долг был взыскан с банковских счетов организации-должника.

Благодаря последовательному применению комплекса принудительных мер судебные приставы вынудили управляющую компанию восстановить работоспособность пожарной системы в доме. Судебное решение в пользу жительницы было выполнено в полной мере.

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Долги Суд
04 июня 2024, 21:13
Еще 19 дорог отремонтируют в Балашихе в этом году
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В 2024 году в Балашихе запланирован ремонт 19 автомобильных дорог общей протяженностью 15,5 километров. Он пройдет сразу в нескольких микрорайонах округа.

В этом году отремонтируют Монтажный проезд, в нескольких микрорайонах - улицы Карла Маркса, Пехра-Покровскую, Фадеева, Садовую, Граничную, Школьную, Ленина. Обновят Покровский проезд - от Щелковского шоссе в районе дома 98. Ремонтные работы коснутся также дорог в квартале Абрамцево и Лосином квартале, микрорайоне Авиаторов, Железнодорожном, Лукино и ряде других. Завершить ремонт дорог планируют осенью.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о подготовке общественного транспорта к лету. Он подчеркнул, что важно не допустить рост жалоб.

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Дороги Балашиха
04 июня 2024, 21:12
Глава Лобни Кротова проверила темп решения проблем ЖКХ в домах округа
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Глава Лобни Анна Кротова посетила несколько домов округа в рамках традиционных утренних обходов территорий. Некоторые задачи оказались не выполнены.

Исполнение поручений в доме на Букинском шоссе, 26 проверила в рамках обхода глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Были здесь с заместителями 6 мая, замечаний было много. На данный момент исполнено только одно поручение - провели осушку и дезинфекцию подвала, теперь там можно хоть в тапочках ходить. Но остальные задачи остались не выполнены», - отметила Анна Владимировна.

Также специалистам управляющей компании даны поручения покосить траву на детской площадке перед домом, помыть стены в подъездах, кронировать деревья во дворе. Ремонт входных групп должны провести до 15 июня. Эти вопросы глава взяла под личный контроль.

В рамках обхода глава Лобни оценила состояние дома на улице Победы, 8. Здесь нужно покрасить и восстановить лавки, привести в порядок детскую площадку.

По итогам обходов еще ряда домов Анна Владимировна также дала ряд поручений. Повторный выезд запланирован на 20–25 июня.

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ЖКХ Лобня

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