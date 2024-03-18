Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Клину завершили на 85%

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В девятиэтажном доме квартиры получат 275 семей. Ожидается, что переселенцы смогут отпраздновать новоселье в июне.

Уже завершены черновые отделочные работы в местах общего пользования, продолжается отделка фасадов.

Жители получат квартиры с чистовой отделкой, а в каждой установят электрические плиты. Новоселы смогут гулять в Сестрорецком парке, а также в шаговой доступности - поликлиника, детская школа искусств, магазины и два музея: П. И. Чайковского и фабрики елочных игрушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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