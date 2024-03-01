Строительство детского сада в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах завершат в этом году

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На данный момент на стройплощадке завершены основные монолитные и кладочные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем. В помещении уже работает временное отопление, что позволяет начать предварительную отделку. К концу марта специалисты завершат формирование теплового контура и начнут работу над фасадом здания.

Согласно проекту, трехэтажное здание вместит 11 групп. В летний период запланировано благоустройство прилегающей территории, на которой появятся веранды для прогулок и игровые зоны.

Строительство нового детского сада осуществляет компания «Осенний Квартал» в рамках инвестиционного договора. Работы планируют завершить в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».