29 июля 2024, 20:02

Строительство детского сада на 250 мест завершат в Подольске в августе

Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства детского сада в Подольском округе. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Эксперты провели отбор образцов кернов, а также оценили местоположение элементов благоустройства в соответствии с генеральным планом.

Строительство детского сада на улице Вокзальной началось в сентябре 2022 года. Степень готовности объекта уже достигла 98%. В настоящее время подрядчики занимаются прокладкой наружных инженерных сетей, обустраивают территорию и устанавливают мебель.

Здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров включает групповые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для логопеда и психолога, а также классы детского творчества и медицинский и пищевой блоки. Прилегающая территория озеленена, также оборудованы теневые навесы и детская и спортивная площадки.

Дошкольное учреждение сможет разместить 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, разбитых на 12 групп. Часть малышей перейдет в новый детский сад из соседних учреждений, где текущее наполнение составляет 120% от проектной мощности.

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Подольск Дети Строительство Детские сады
29 июля 2024, 20:19
Сотрудники администрации проверили качество капремонта трех домов в Мытищах
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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с заместителями, подрядчиками и жителями проинспектировал качество капитального ремонта трех многоквартирных домов. Работы завершат к середине сентября.

Представители администрации округа Мытищи встретились с подрядчиками и жителями домов по улице Станционная, 5 корпус 1, по улице Матросова, 21/18 и по улице Мира, 27.

В доме № 5 на улице Станционной завершают ремонт фасада: здание утеплили, в ближайшее время выполнят чистовую покраску. А до середины сентября подрядчик отремонтирует крышу.

«Осмотрели дом № 21/18 на улице Матросова, где работы по замене кровли уже подходят к завершению, до конца августа подрядная организация планирует выполнить все обязательства», - отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

В доме № 27 на ул. Мира сейчас капитально ремонтируют три подъезда. Подрядчик соблюдает график.

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Благоустройство Мытищи Ремонтные работы
29 июля 2024, 19:40
Соревнования по рубке шашкой пройдут в Павловском Посаде
Медиасток.рф
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Открытые соревнования по рубке шашкой «Казарла» пройдут в Павловском Посаде 24 августа. Их посвятят памяти Героя Российской Федерации атамана Юрия Мизерного.

На соревнованиях выступят спортсмены из Федерации рубки шашкой «Казарла» в четырех возрастных категориях. Главным судьей состязаний станет Сергей Сиротин. Также в этот день для спортсменов пройдут квалификационные экзамены на категории У-6 и У-5.

Гостей праздника ждут вкусные угощения, детские состязания «Казачий рубеж», стрельба из лука и метание ножей.

Мероприятие пройдет на территории казачьего клуба имени Дмитрия Донского по адресу: Павловский Посад, улица Городковская, дом № 112а. Регистрация участников соревнований будет проходить до 23 августа включительно по электронной почте Sorokin.p@cdek.ru или по телефону: 7 (985) 319-05-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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Павловский посад
29 июля 2024, 19:31
Школьник из Павловского Посада стал призером турнира по авиамодельному спорту
Администрация Павлово-Посадский г.о.
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Юношеские всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Москве с 22 по 26 июля. Школьник Артем Курбанов из Павловского Посада выиграл бронзу.

Соревнования по авиамодельному спорту проводились в классе кордовых моделей. Воспитанник станции юных техников из Павловского Посада Артем Курбанов собрал точную копию существующего летательного аппарата. Он достойно представил свою работу, показав один из лучших результатов. К соревнованиям мальчика подготовил опытный тренер Андрей Щедров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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Спортсмены Школьники Павловский посад
29 июля 2024, 19:30
Минэкологии оштрафовало 4 нарушителей за сброс мусора в Красногорске
Фото Минэкологии МО.
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Инспекторы экологического надзора министерства экологии Подмосковья составили протоколы об административных правонарушениях, выявленных в Красногорске. Сотрудники УМВД по городу обнаружили факты нелегального обращения с отходами и передали материалы в министерство для назначения мер наказания.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в населенных пунктах Ильинское-Усово, Истра и селе Петрово-Дальнее были задержаны четыре человека. Каждый из них пытался сбросить строительные отходы и обломки мебели на открытый грунт. Все правонарушители понесли административную ответственность, в результате чего общая сумма взысканий составила 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Красногорский городской суд отклонил жалобу строительной компании «Асстрой» против действий министерства экологии Подмосковья. Последнее наложило на компанию штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное перемещение строительных отходов по автодороге «Балтия».

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Штрафы Красногорск Минэкологии Подмосковья Экология

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