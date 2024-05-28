Строительство детсада на улице Борисова в Лобне выполнили на 30%

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«На площадке задействовано 56 рабочих и две единицы техники. Ведется монтаж подсистемы фасада, штукатурные работы внутри помещений, монтаж инженерных сетей, кабельной продукции, благоустройство территории», - говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в трехэтажном здании обустроят пять групп для детей от трех до семи лет. Детский сад планируют достроить к сентябрю 2024 года. Напомним, инвестор остановил строительство соцобъекта в 2017 году. Для завершения работ его включили в государственную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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