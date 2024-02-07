Строительство четырех котельных в Электростали перенесут с 2028-го на этот год

«Нужно перенести ряд работ на более ранний срок, в частности, строительство четырех блочно-модульных котельных и тепловых сетей будем двигать с 2028 года на 2024 год. Уверен, что это существенно снизит риски возникновения аварий в будущий осенне-зимний период», - сказал Евгений Хромушин.

Для повторной оценки ситуации и формирования окончательной программы мероприятий в Электросталь прибудет группа экспертов.

«Мы взяли на себя ответственность: все, что вскроется по результатам опрессовки, будем делать в этом году», - добавил вице-губернатор.

Работа штабов по модернизации теплосетей в Подмосковье продолжается. План работ составят по каждому муниципалитету, после чего мероприятия включат в госпрограмму и начнут реализовывать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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