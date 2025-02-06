06 февраля 2025, 22:48

Строительство 16 котельных началось в Подмосковье в январе

Пресс-служба губернатора МО
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Стройнадзор Подмосковья взял на контроль в январе строительство 13 и реконструкцию трех котельных. Работы ведутся в шести округах Московской области.

В Луховицах возводят шесть блочно-модульных котельных мощностью от двух до пяти МВт. Новые объекты появятся в деревне Павловское, поселках Астапово и Фруктовая, а также в совхозе «Орешково» и селе Матыра. Строительство котельных также продолжается в Ступине и Красногорске.

В Фосфоритном поселке и в поселке Жуковка реконструируют три действующих коммунальных объекта. Благодаря обновлению котельных надежность системы отопления в регионе ощутимо улучшится.

ЖКХ Строительство
06 февраля 2025, 23:24
Предприниматели Подмосковья заключили 17 тыс. контрактов с помощью торгового бота
Департамента по конкурентной политике
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В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков, используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.

«Торговый бот позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит им время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках», - отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В 2024 году благодаря сервису заключили на 18% больше контрактов по сравнению с 2023 годом, а объем контрактов вырос на 63% и составил 24,1 миллиарда рублей. Это также позволило сэкономить 5,2 миллиарда рублей за счет снижения начальной цены в аукционах.

Котировочные сессии - это мини-аукционы, на которых поставщики соревнуются, снижая цену контракта. Торговый бот автоматически делает ставки, пока не достигает минимальной цены, указанной поставщиком. Это упрощает процесс заключения сделок и позволяет закупать товары по выгодным ценам.

Напомним, для начинающих предпринимателей есть бесплатный курс «Школа поставщика», который обучит их участию в мини-аукционах и поможет быстро адаптироваться на платформе.

В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков , используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.

Инвестиции Бизнес
06 февраля 2025, 23:03
Элементы для снижения скорости отремонтировали в пяти округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора отремонтировали искусственные неровности на шести региональных дорогах в пяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, искусственные неровности способствуют снижению скорости на участках вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. Дорожные службы восстановили искусственные неровности на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Загорского в Сергиевом Посаде, на Крупской улице в Орехово-Зуеве, на проспекте Академика Туполева в Домодедове, а также на Коломенской улице в Озерах и на дороге в деревне Негомож в Коломне.

Напомним, дорожную сеть регулярно обследуют в Подмосковье. Особое внимание специалисты уделяют покрытию, ограждениям, светофорам и знакам.

Дороги Ремонтные работы
06 февраля 2025, 22:12
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.

Пробки Дороги
06 февраля 2025, 22:05
Преподаватель из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе «Знание.Лектор»
Российское общество «Знание»
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В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В числе 70 лучших — представительница Московской области Любовь Потапова. Она преподает в начальных классах в школе № 29 в Химках. Потапова представила лекцию о работе с одаренными детьми и методах развития их способностей.

Победителей наградили министр просвещения России Сергей Кравцов, советник президента России Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и Герой России Балдан Цыдыпов. Каждый лауреат получил 250 тысяч рублей на развитие своих образовательных проектов.

В финале конкурса выступили 140 лекторов из 52 регионов, а всего в четвертом сезоне «Знание.Лектор» приняли участие более 19 тысяч человек. Участники подготовили авторские лекции в 14 номинациях и прошли многоступенчатый отбор.

Учителя конкурсы

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