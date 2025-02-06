Строительство 16 котельных началось в Подмосковье в январе

В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков, используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.

«Торговый бот позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит им время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках», - отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В 2024 году благодаря сервису заключили на 18% больше контрактов по сравнению с 2023 годом, а объем контрактов вырос на 63% и составил 24,1 миллиарда рублей. Это также позволило сэкономить 5,2 миллиарда рублей за счет снижения начальной цены в аукционах.

Котировочные сессии - это мини-аукционы, на которых поставщики соревнуются, снижая цену контракта. Торговый бот автоматически делает ставки, пока не достигает минимальной цены, указанной поставщиком. Это упрощает процесс заключения сделок и позволяет закупать товары по выгодным ценам.

Напомним, для начинающих предпринимателей есть бесплатный курс «Школа поставщика», который обучит их участию в мини-аукционах и поможет быстро адаптироваться на платформе.

В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков , используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.