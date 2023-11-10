Строительный завод нарастит производство сантехники в Лобне

Лобненский завод строительного фарфора - предприятие с богатой историей. Его построили в 1928 году, участие в запуске производства принимала Надежда Крупская. Тогда завод выпускал глиняный и огнеупорный кирпич для доменных и мартеновских печей. Производство санитарно-технических изделий там наладили с 1944 года.

«Мы стояли на грани закрытия, потому что много сырья мы получали из Украины, много сырья - с Запада. Но сейчас мы переориентировались. Команда хорошая. Добились определенных рецептов и из российского сырья, и из сырья СНГ», - рассказал заместитель генерального директора по производству Михаил Стельмах.

Сегодня вся продукция «Стройфарфора» проходит обязательную сертификацию. Она покрыта стойкой глазурью, которая защищает от повреждений и продлевает срок службы до 25 лет. Залогом успеха на заводе считают разработку и внедрение современных технологий, которые позволяют сокращать затраты и наращивать объемы производства.

«Очень важное предприятие для нашего города, так как оно считается системообразующим. Несмотря на ситуацию экономического характера, предприятие удерживает весь персонал, выплачивает налоги, зарплаты и планирует развитие», - отметила председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Филяева.

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