Строительный рынок в Химках отремонтируют к сентябрю

Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину. Интерактивный попутчик утром проводит на работу, расскажет о погоде и пробках, пожелает удачного дня, а вечером встретит и сделает комплимент. Акционер предприятия, директор департамента маркетинга, рекламы и PR ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как всего за два года удалось наладить производство, а также в чем секрет успеха отечественных разработчиков.

По его словам, одна из самых сложных проблем, которую удалось решить - это поиск персонала.

«Финансовые вложения - это только 50 % успеха, а дальше это кропотливая работа по подбору и, конечно, руководители. Строительный рынок очень узкий, поэтому настоящих профессионалов найти достаточно сложно. Нам пришлось с нуля собирать весь штат сотрудников», - рассказал Колунов.

Он добавил, что отнюдь не деньги мотивировали персонал, а возможность поучаствовать в создании уникальной продукции.

«У нас самое передовое лифтовое оборудование из всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Мы меняем лифтостроительную отрасль. Наши лифты интерактивные, они с человеком взаимодействуют: лифт провожает человека на работу и встречает его вечером. Лифт вас поприветствует, сделает вам комплимент, подскажет прогноз погоды и даже рассчитает маршрут до офиса с учетом пробок», - добавил Колунов.

Дизайн уникальной лифтовой кабины создала студия Артемия Лебедева, а все технические разработки легли на плечи инженеров завода. Сейчас предприятие сформировало портфель заказов, и первая партия - 300 лифтов уже этим летом отправится к заказчикам по всей России.

«Это серийное производство, эту модель можно заказать прямо сейчас, она доступна на рынке и может появится в любом жилом комплексе. Наши планы на ближайшее будущее - создание высокоскоростных лифтов», - заключил Колунов.

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