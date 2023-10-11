Строительный надзор Подмосковья получил заявки на возведение 19 объектов за неделю
Стройнадзор Московской области получил извещения о начале возведения 19 объектов. Это не только жилые дома, но и социально значимые объекты.
В Ленинском округе началось строительство детского сада и складского здания. В Солнечногорске в деревне Юрлово приступили к возведению водозаборного узла. Помимо этого, в округе реконструируют цех для производства металлоконструкций. В Люберцах началось строительство поликлиники для детей и взрослых на 540 посещений в смену.
Новые объекты также появятся в Подольске, Раменском, Мытищах и Орехово-Зуеве.
Почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».