13 декабря 2024, 15:53

Строительные работы вблизи детского сада «Жирафик» ограничат в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Шумные работы ограничат в тихий час. Подъемные краны отрегулируют и полностью остановят расположенный рядом с детсадом.

Жители одного из микрорайонов Мытищ встретились с застройщиком жилого комплекса «Катуар», который возведут к лету следующего года. Расположена стройка рядом с территорией детского сада «Жирафик». Присутствовали на собрании представители Главгосстройнадзора Московской области.

Родители и персонал детсада выразили обеспокоенность работой подъемных кранов рядом с дошкольным учреждением. Несколько решений приняли в результате состоявшейся встречи. Работу подъемных кранов ограничат в период прогулок детей. Программное ограничение поворота стрелы установят на строительной технике. Ближайший к саду кран, полностью остановят. Договорились собравшиеся и о приостановке шумных работ на время тихого часа.

Мытищи Строительство Детские сады
13 декабря 2024, 16:05
Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Пешки
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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в Пешковском территориальном управлении. Жителям рассказали, что планируется модернизировать, отремонтировать и благоустроить, а также рассмотрели их предложения.

В общественных обсуждениях приняли участие жители деревни, старосты и председатели многоквартирных домов. Этот новый формат дискуссии стал дополнением к публичным слушаниям и был впервые реализован в округе. Глава Солнечногорска Константин Михальков подчеркнул, что бюджет на следующий год будет социально ориентированным и предусмотрит значительные меры поддержки для граждан, особенно для наиболее уязвимых категорий населения. Также продолжится масштабная программа обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Константин Михальков поделился результатами работы в Пешковском территориальном управлении за 2024 год.

«Нам удалось значительно улучшить качество жизни жителей округа. Мы завершили расселение трех аварийных домов, что обеспечило комфортное и безопасное жилье для десятков семей. Жилой фонд тоже привели в порядок. В деревне Ложки утеплили фасады домов и заменили внутренние инженерные системы в девяти зданиях. Кроме того, капитально отремонтированы кровли в Пешках и Майдарово», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году были отремонтированы дороги в таких населенных пунктах, как Берсеневка, Липуниха, Пешки, Радищево и Шишовка. В Радумле и Майдарово установлены новые игровые площадки, а в поселке Жуково построен современный фельдшерско-акушерский пункт.

В 2025 году запланирована модернизация объектов тепло- и водоснабжения. В микрорайоне Березки поселка Жуково будет построен канализационный коллектор, в Пешках капитально отремонтируют сети водоснабжения, а в Глазово, Дурыкино, Радумле и Радищево - колодцы.

Одним из ключевых направлений станет развитие дорожной инфраструктуры. В ближайшие годы планируется отремонтировать 10 важных участков и развивать новые направления для повышения транспортной доступности. Особое внимание будет уделено маршрутам от Литвиново до Никифорово, Шелепаново - Овсянниково и от Ленинградского шоссе до Радумли. Также запланировано строительство тротуаров в Чашниково в микрорайоне Агробиостанции.

Кроме того, в образовательных учреждениях также произойдут обновления: в Пешках отремонтируют кровлю, а в Чашниково - санузлы. Новые детские игровые площадки будут установлены в Жуково и Пешках, а в 20 населенных пунктах модернизируют контейнерные площадки для сбора отходов.

«Меня как старосту очень порадовало, что администрация слышит наши пожелания и просьбы. В 2025 году у нас предстоит ремонт колодцев, дорог, гидротехнического сооружения - нашей плотины, новые контейнерные площадки. Большое спасибо хочется сказать. Мы надеемся, что это будет сделано и мы продолжим продуктивно работать сообща», - поделилась староста деревни Радумля Анна Кизина.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

ЖКХ Солнечногорск Дороги Ремонтные работы
13 декабря 2024, 15:50
Выставку «Новый год в СССР» открыли в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Комнату «Новый год в СССР» открыли в Одинцовском историко-краеведческом музее. Здесь создали советскую квартиру 60-70 годов.

В музее установили елку шестидесятых годов прошлого столетия. Для украшения использовали игрушки того времени, мишуру и дождик.

«Она у нас действует на постоянной основе, но к Новому году мы добавляем в интерьер украшения того времени. Мы собираем здесь настоящую советскую елку - она одна из первых пластиковых елок, которые стали появляться в Советском Союзе. Изначально они все были настоящими, она украшена советскими игрушками», - рассказала экскурсовод Одинцовского историко-краеведческого музея Анна Солдатова.

Команда краеведческого музея также подготовила цикл творческих новогодних мастер-классов для детей от шести до 12 лет. Он стартует с 20 декабря. После каждого занятия участники смогут посмотреть диафильмы на советском диапроекторе, а также посетить выставку работ художника-иллюстратора Ивана Хохлова.

Одинцово Дети Музеи Работа Новый год
13 декабря 2024, 15:47
Школы Мытищ присоединились к проекту «Цифровая образовательная среда»
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Современные технологии будут активно использовать в процессе обучения и преподавания. Ученики и учителя будут посещать цифровые образовательные площадки и получать информацию о процессе обучения онлайн.

Лицей № 15, школы № 12 и № 24 в этом году присоединились к Федеральному Проекту «Цифровая образовательная среда», который уже объединил 14 образовательных учреждений городского округа Мытищи.

Формирование цифровой образовательной среды, где ученики могут получить навыки, востребованные в современном мире, благодаря этому проекту с успехом реализуют в школах Мытищ. Классы оснащены специальным современным оборудованием - компьютерами, SMART-телевизорами, принтерами, камерами видеонаблюдения и другими устройствами, а также комплектующими к ним.

Заместитель директора по информационным технологиям школы № 24, учитель математики Татьяна Мавлянова, отметила, что цифровизация позитивно отразилась на уровне преподавания, а использование интерактивных панелей и смарт-телевизоров оживило проведение уроков, стало мощной мотивацией для учеников.

Педагогический процесс во многим стал более современным благодаря технологиям и современным устройствам.

Цифровизация объединила традиционную систему образования с занятиями в классах и дистанционных обучающих технологий. Доступ к высокоскоростному интернету, позволил школьникам и преподавателям подключиться к образовательным сайтам и порталам, а это важно в процессе обучения и повышения уровня знаний по предметам.

Очевидно, еще одно преимущество - с помощью новых технологий можно вести документацию в электронном виде, а также получать информацию в формате онлайн о процессе обучения на цифровых образовательных платформах, например, на портале Госуслуг.

Мытищи Гаджеты Образование
13 декабря 2024, 15:47
Выездное заседание Совета Федерации РФ прошло на фабрике Федоскино в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Вопросы поддержки и развития ремесленных мастерских и предприятий будут решать на федеральном уровне. Задача сохранить культурный код, традиции промыслов и защитить продукцию от контрафакта.

Выездное заседание Совета Федерации Российской Федерации прошло на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи - одной из самых ярких представителей отрасли.

Главной темой встречи стало обсуждение методов поддержки и продвижения народных художественных промыслов.

Важность информации о таких фабриках и промыслах, а также от талантливых, творческих работах художников и мастеров России, отметила Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Интегрирование в туристические кластеры назвали одним из вариантов развития ремесленных мастерских и предприятий. Важно и современно выразить традиции народно-художественных промыслов, отразив культурный код и самобытность нашей страны.

Защиту от контрафакта также обсудили на совещании. Проблемный вопрос - маркетплейсы, на которых сложно отследить, подлинность и место производство товара. Законодательные инициативы по введению ответственности в этой сфере также вступят в силу.

Иван Куликов Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации рассказал о мерах государственной поддержки отрасли - компенсации затрат на электроэнергию, приобретении сырья, оборудования, лизинг для предприятий народных художественных промыслов, входящих в реестр Министерства промышленности и торговли - их 92.

Экскурсию по предприятию организовали для участников совещания. Генеральный директор Акционерного Общества «Федоскино» Илья Озолин рассказал о возрождении и развитии уникального производства, где Федоскинские мастера продолжают создавать шедевральные шкатулки по 200 летней технологии.

Мытищи Народные промыслы Промышленность

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