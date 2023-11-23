Строительная готовность ж/д перехода в Серпухове превысила 70%
Новый переход над ж/д путями соединит Привокзальную площадь Серпухова с микрорайоном имени Ногина. Длина дорожного объекта составит 128 метра, а ширина — четыре метра. На данный момент работы выполнили более чем на 70%.
«Стадия третьего павильона четвертой опоры. Монолитная часть - 100% выполнена, сейчас там ведутся работы по монтажу лестничных сходов. Пролетное строение № 3 установлено, третья опора - 100% готовность», - отметил начальник участка компании ООО «Меридиан» Дмитрий Иванов.
В ближайшее время проведут монолитные работы на ригельной части второй опоры, а также установят пролетные строения. Эти работы завершат к 20 декабря, и останется только выполнить фасадные работы и остекление.
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