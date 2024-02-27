27 февраля 2024, 11:57

Строительная готовность третьей школы в ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе достигла 48%

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Строительство третьей школы в жилом комплексе «Пригород Лесное» продолжается в Ленинском округе. На данный момент работы выполнили на 48%, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас на площадке трудятся 100 человек и две машины. Строители практически завершили монолитные работы и кладку внешних и наружных стен. Также рабочие почти завершили установку остекления и уже приступили к отделочным работам и благоустройству территории.

Согласно проекту, в школе обустроят основные и специализированные кабинеты. В здании предусмотрены большой актовый зал с эстрадой, библиотечно-информационный центр с медиатекой, мастерские для трудового обучения и два спортивных зала с душевыми.

Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся зоны для тренировки ловкости и координации, мини-поле для футбола, две беговые дорожки и площадку для спортивных игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы
27 февраля 2024, 12:31
Видеосистема «Безопасный регион» помогла выявить и пресечь 220 нарушений в Одинцове за неделю
ГУСТ МО
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Инспекторы территориальных отделов постоянно осуществляют контроль за уборкой и обслуживанием общественных пространств, используя при этом разнообразные методы мониторинга, включая применение цифровых технологий. Инструментом, ставшим неотъемлемым для наблюдения за работой коммунальных служб на расстоянии, являются камеры системы «Безопасный регион».

На прошлой неделе специалисты выявили 222 нарушения. Например, в Одинцовском районе с помощью камер удалось выявить наледь у подъездов домов № 48-50 на улице Советская и неубранный снег, создающий препятствия для парковки рядом с домами № 2, 4, 6, 8 на улице Маршала Бирюзова.

Инспекторы, используя видеофиксацию, обнаружили также переполненные мусорные баки около домов № 1-6 в рабочем поселке Большие Вяземы на улице Институт, а также отметили отсутствие необходимых креплений у качелей на детской площадке в поселке ВНИИССОК у домов № 1, 2, 3 и 5.

В ГУСТ также отметили необходимость оперативного выявления и устранения выявленных недочетов. В противном случае ответственные организации, допустившие задержки в устранении проблем, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с упрощенной процедурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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Технологии
27 февраля 2024, 11:17
Спортсмены Воскресенска получили 4 золотые медали на первенстве ЦФО по боевым единоборствам
Медиасток.рф
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Первенство Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству прошло в Лобне. Спортсмены из Воскресенска в составе сборной команды Подмосковья выиграли четыре золотые медали, а также другие награды.

Участие в турнире принимали 600 спортсменов из семи регионов Центрального федерального округа. Золото завоевали воскресенские спортсмены Григорий Баклушин, Дамир Фигурчиков, Милада Перцева и Ева Хлопотова. Еще четверо получили серебро: Иван Кирсанов, Алексей Лобанов, Варвара Сычикова и Максим Семагаев. Бронза досталась Дарье Ролдугиной, Луке Цхададзе, Ульяне Дулиной, Марку Шебаршову и Софье Шатохиной.

Ребят подготовили к состязаниям тренеры спортивной школы по единоборствам Ольга Алешина, Анатолий Гизятов, Ирина Иванова, Михаил Викулов и Роман Хлопотов.

Напомним, ранее городской округ Воскресенск и Федерация самбо Московской области подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Сегодня в школе № 5 реализуется одно из направлений проекта «Za самбо». Более 50 детей в возрасте от семи до 14 лет занимаются в секции по этому виду спорта.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Воскресенск
27 февраля 2024, 11:07
Почти 30 хранилищ для лесного посадочного материала построят в Подмосковье в этом сезоне
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья продолжает строительство снежных куч и ледников для хранения посадочного материала. Всего в этом сезоне в Московской области обустроят 28 таких хранилищ.

«Несмотря на то, что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Подобные хранилища позволят сохранить посадочный материал с момента его выкопки до проведения лесовосстановления этой весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство
27 февраля 2024, 11:07
Подмосковные больницы получат новое оборудование на 4,6 миллиарда рублей в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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В 2024 году медучреждения Подмосковья получат 137 аппаратов для лечения и диагностики на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это оборудование для КТ, МРТ, флюорографы, маммографы и многое другое.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новое оборудование придет на смену старой техники.

«В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, а также аппараты МРТ, КТ и ангиографы», - сказала она.

Больницы получат 85 рентген-аппарата, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Их поставят в больницы в Ступине, Солнечногорске, Воскресенска, Химок и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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Здравоохранение Больницы

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