Строительная готовность третьей школы в ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе достигла 48%

Сейчас на площадке трудятся 100 человек и две машины. Строители практически завершили монолитные работы и кладку внешних и наружных стен. Также рабочие почти завершили установку остекления и уже приступили к отделочным работам и благоустройству территории.

Согласно проекту, в школе обустроят основные и специализированные кабинеты. В здании предусмотрены большой актовый зал с эстрадой, библиотечно-информационный центр с медиатекой, мастерские для трудового обучения и два спортивных зала с душевыми.

Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся зоны для тренировки ловкости и координации, мини-поле для футбола, две беговые дорожки и площадку для спортивных игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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