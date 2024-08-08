Строительная готовность спорткомплекса «Орион» в Балашихе достигла 80%

«Рабочие уже сделали технологические отверстия под сидения. Скоро начнется их установка, монтаж планируем завершить до 25 августа. Для подтрибунного пространства нас обеспечили стальными тонкостенными конструкциями - это такой материал, из которого будут сооружены кафе и туалеты на втором и третьем этажах. Потом мы займемся отделкой фасада. Стадион планируем открыть, как и намечено, 1 сентября», - отметил замгендиректора ООО «БКС» Владимир Синякин.

Общая готовность объекта уже 80%. Сейчас здесь трудится около 150 человек. Основная часть работ уже завершена: закончили кровлю и приступили к чистовой отделке подтрибунного пространства. В части трибун завершается гидроизоляция и идёт подготовка к финишному покрытию. строители приступили к чистовой отделке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Футбольное поле и подтрибунное пространство спортивного комплекса «Орион» планируют открыть уже 1 сентября. Об этом говорили на выездном совещании с представителями подрядных организаций. Реконструкцию стадиона в микрорайоне Железнодорожный начали в 2023 году по губернаторской программе.