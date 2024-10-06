06 октября 2024, 20:36

Строительная готовность школы в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове достигла 46%

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В Одинцовском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры. В число новых объектов вошла и школа в ЖК «Рублевский квартал». Над ее возведением сейчас трудятся 80 человек.

В школе будет учиться 44 класса по 25 детей. В четырехэтажном здании обустроят универсальные кабинеты, помещения для групп продленного дня с игровыми и спальными зонами, мастерские для занятий творчеством, просторный актовый зал с амфитеатром, два спортивных зала и стадион. Особенностью школы станет двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональными зонами.

Сейчас завершен монолит и кладочные работы, рабочие занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории и планируют приступить к устройству фасада.

На территории жилищного комплекса «Рублевский Квартал» также построят девять малоэтажных домов с приватными дворами без машин, а также три школы и четыре детских сада.

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Одинцово Благоустройство Школы
06 октября 2024, 20:35
Лучших сотрудников МФЦ наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Пять лучших сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг отметили по результатам работы в сентябре. Специалистов поблагодарили за эффективную службу.

Определяли лучших специалистов по следующим показателям: эффективность работы, полученные благодарности от заявителей и добросовестное отношение к работе.

«В начале 2022 года руководством МФЦ для мотивации сотрудников было утверждено Положение, согласно которому ежемесячно определяют лучшего главного специалиста в каждом отделе по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ. Желаю хорошей работы и успехов», - поделилась Надежда Смирнова.

Звание лучших специалистов месяца получили: Жанна Медведева, Жанна Семина, Дарья Косякова, Сауле Кулкаева, Анна Катаева.

Отметим, что в Химках ежегодно обновляют Доску почета. Фотографии лучших работников учреждений, в том числе специалистов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположены у здания администрации округа.

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Химки МФЦ
06 октября 2024, 20:15
Соревнования по кросс-спринту прошли в Богородском округе
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Недалеко от села Мамонтово Богородского округа прошли соревнования по кросс-спринту, в которых приняли участие 104 спортсмена и 17 команд в категории «родители-дети». Несмотря на дождливую погоду, участники проявили стойкость и мастерство на новом полигоне.

Одной из главных задач соревнований было умение быстро сориентироваться на незнакомой местности. Важно было не только бежать быстро, но и всегда понимать, где находишься, чтобы успешно пройти дистанцию.

На сложной дистанции с 18 контрольными пунктами победителем стал кандидат в мастера спорта Максим Чурсанов из группы «Спортивное ориентирование». Второе место занял Андрей Муханов, а третье - Алексей Кириллов из команды «Азимут».

На более простой дистанции с 11 контрольными пунктами лучшим оказался Михаил Похвалинский. Второе и третье места заняли Михаил Саламатин и Иван Демидов соответственно.

Первый старт сезона прошел успешно, и участники остались довольны соревнованиями. Даже непростые погодные условия не смогли испортить их планы и настрой. Спортсмены получили ценный опыт и наметили направления для дальнейшего улучшения своих навыков.

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Спортсмены Богородский
06 октября 2024, 20:14
Снегоуборочную технику в парках Истры подготовили к зиме
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Подготовили машины для очистки дорожек от снега во всех парках округа. Всю технику проверили на исправность.

Подготовили мотоблоки, тракторы и мини-погрузчики. Во всей технике поменяли масло и свечи.

«Парки нашего округа любимые места отдыха людей. Местные жители любят проводить здесь время с детьми, заниматься спортом и кататься на велосипедах, а зимой кататься на лыжах. Мы сделаем все возможное для их комфорта», - отметил заместитель директора по содержанию парков МАУК «Дирекция парков» Истры Алексей Корпусов.

Благодаря проверке и обслуживанию машины полностью готовы к суровым морозам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что прошлой зимой в парках Подмосковья за неделю было задействовано более 600 человек и 200 машин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
06 октября 2024, 19:45
Интерактивную игру для наставников и вожатых провели в Химках ко Дню учителя
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Перспектива» в Химках прошла интерактивная игра «Академия вожатского мастерства», в которой приняли участие наставники проекта «Орлята России» и вожатые Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Это мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и собрало множество активных участников, включая муниципального депутата Ирину Спирину.

Ирина Спирина отметила, что встреча с молодежными активистами была приурочена ко Дню учителя. Она подчеркнула важность профессии учителя, которая не только передает знания, но и формирует личности, прививает любовь к Родине и уважение к ее истории и культуре. Спирина также подчеркнула, что многие молодые участники мероприятия рассматривают возможность связать свою жизнь с этой благородной профессией.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» для школьников регулярно организуются разнообразные образовательные мероприятия, включая открытые уроки, лекции и кинопоказы, посвященные выдающимся людям и событиям, которыми гордится Россия.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что важность таких мероприятий сложно переоценить. Знание своей истории и понимание ее значимости являются основой патриотизма и чувства гордости за свою страну. В условиях современных вызовов воспитание патриотизма и формирование чувства ответственности за судьбу Родины приобретают особое значение. Учителя, наставники и ветераны играют ключевую роль в этом процессе, передавая молодежи знания, опыт и ценности.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на укрепление связи между поколениями и воспитание патриотизма у молодежи. За три месяца его реализации было проведено более 300 мероприятий, которые охватили тысячи жителей разных возрастов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Учителя

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