Строительная готовность школы в микрорайоне Катюшки в Лобне превысила 50%

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Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования. Строители также укладывают кафель, монтируют фасад, занимаются устройством внутренних перегородок и полов.

Сдача объекта намечена на начало августа 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров разместятся классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, читальный зал с ИT-зоной и медицинский блок.

Рядом со школой построят беговые дорожки, спортивные площадки для командных игр. Также обустроят экологическую тропу и площадку для общешкольных мероприятий.