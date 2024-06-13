13 июня 2024, 15:54

Строительная готовность школы в Горках-2 в Одинцове достигла 90%

Пресс-служба Минстроя МО
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Строительство школы на 550 мест завершается в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Уже 1 сентября ребята сядут за новые парты.

На финишной прямой находится благоустройство территории, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Заканчивается отделку внутренних помещений. Общая готовность школы составляет 90%.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование». Свои двери новая школа откроет уже 1 сентября.

В здании предусмотрены кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, столовая и медпункт. Открытие школы поможет снизить нагрузку на существующие учебные заведения.

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Одинцово Строительство
13 июня 2024, 16:39
Еще шесть выпускников из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов
Медиасток.рф
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Результаты Единого государственного экзамена по русскому языку и математике подвели в Воскресенске. Шесть выпускников общеобразовательных учреждений достигли идеальных 100 баллов на экзаменах.

Дарья Тамбеева из лицея имени Героя Светского Союза Стрельцова, Кира Афанасьева из школы «Наши традиции», Юлия Чулкова из Москворецкой гимназии, а также Алла Войтова и Виктория Сокол из лицея № 23 показали отличные результаты, получив по 100 баллов за экзамен по русскому языку.

Еще один выпускник лицея № 23 Антон Шмелев получил высшую оценку за экзамен по профильной математике.

Таким образом, Кира Афанасьева и Дарья Тамбеева стали мультибалльниками, достигнув максимального балла на ЕГЭ по литературе и русскому языку. Общее количество стобалльников в городском округе Воскресенск теперь составляет девять человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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ЕГЭ Школьники Воскресенск
13 июня 2024, 16:31
Свыше 8 тысяч женщин записались онлайн на маммографию в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше восьми тысяч женщин самостоятельно записались на маммографию в Подмосковье с начала года. Рак молочной железы выявили у 32 из них.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, которые не проходили обследование более двух лет. Сделать это можно через портал «Здоровье» или по телефону 122.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, раньше записать на маммографию мог только врач, теперь это можно сделать онлайн - быстро и удобно.

«Одно из самых распространенных заболеваний у женщин - новообразования молочной железы. Заболевание намного эффективнее лечится, когда оно выявлено на ранней стадии. С начала года уже более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», - сказал он.

Чтобы записаться на исследование, необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник области.

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Больницы Врачи
13 июня 2024, 16:20
Учения по ликвидации очага гриппа птиц прошли в Клину
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Учения по ликвидации очага гриппа птиц проводят в Московской области ежегодно. Они включены в план мероприятий по совершенствованию системы биологической безопасности России. На этот раз учения прошли в Клину.

Плановые мероприятия провели представители ветстанции в Солнечногорске и ветеринарной лечебницы в Клину. В учениях также приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области - главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский, глава Клина Алена Сокольская, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин и другие.

По итогам прошедших учений все действия участников тренировки признали скоординированными и высокопрофессиональными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Клин Грипп Птицы
13 июня 2024, 16:20
Оборот сектора МСП в Подмосковье превысил 1,3 триллиона рублей за год
Медиасток.рф
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Оборот — одна из ключевых метрик, характеризующих успех компании. По итогам 2023 года оборот компаний МСП, работающих в обрабатывающей промышленности, превысил 1,3 триллиона рублей.

«Число МСП в Московской области составляет порядка 456 тысяч и значительная часть из этих компаний - производственные», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, показатели будут расти и дальше. Это объясняется как системным увеличением числа компаний МСП, так и укреплением их позиций.

Зиновьева отметила, что последние два года число представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья в среднем ежегодно растет на 25 тысяч. Таким образом, Московская область занимает второе место по числу предприятий сектора МСП в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал развитие экономики в Московской области кл ючевой задачей.

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Инвестиции Рубль Бизнес Промышленность

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