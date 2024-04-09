Строительная готовность школы на Трубецкой улице в Балашихе превысила 50%
Строительство школы на 1,5 тысячи мест продолжается на улице Трубецкой в Балашихе. На данный момент объект возвели более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
Рабочие выполняют устройство фасадов, устанавливают оконные блоки, монтируют инженерные сети. Внутри продолжается отделка помещений.
Согласно проекту, в здании предусмотрено размещение учебных классов, помещений групп продленного дня, спортивного зала, кабинетов логопеда и психолога, а также читального зала с IT-зоной.
Прилегающую территорию благоустроят - там появится стадион с беговыми дорожками. Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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