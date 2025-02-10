Строительная готовность путепровода в Аникеевке достигла 80%
Дорожники приступили к монтажу гидроизоляции на пролете строящегося путепровода в Аникеевке в городском округе Красногорск. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что объект готов примерно на 80%.
«Сейчас устанавливают стойки под барьерное ограждение, продолжается строительство ливневки», - уточнили в ведомстве.
Путепровод длиной 410 метров будет расположен в створе улицы Аникеевской. Его построят с учетом плана по развитию МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Он позволит обеспечить безопасное, комфортное и бесперебойное движение транспорта между двумя частями Аникеевки.
Путепровод планируют открыть во втором квартале 2025 года.