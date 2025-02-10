Строительная готовность путепровода в Аникеевке достигла 80%

В Реутове возобновились выездные встречи администрации с жителями. Горожане могут задать вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам управляющей компании.

На встрече с жителями на улице Комсомольской, 5а обсудили трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты также обратили внимание на то, что по просьбе жителей установили дорожные неровности и зеркало на повороте.

Также во дворе домов № 5 и 5а восстановили освещение на детской площадке. В план работ включили обустройство парковочных карманов, лавочек, дезинфекцию многоквартирных домов, приведение в порядок входных групп и плитки, установку видеокамер. Часть этого перечня выполнят уже в феврале.

В план на 2026–2028 годы вошел дом № 3а на Комсомольской улице. В этот период капитально отремонтируют фасад с заменой оконных и балконных блоков.

Жителям остальных домов объяснили, что для включения в план капитального ремонта необходимо провести собрание собственников жилья на электронной площадке ГИС ЖКХ.