Строительная готовность психиатрической больницы в Яхроме превысила 50%
Капитальный ремонт психиатрической больницы № 9 продолжается в Яхроме. На данный момент строительная готовность объекта достигла 58%.
Медучреждение располагается на Вокзальной улице. В трехэтажном кирпичном здании завершили демонтажные работы, а также выполнили усиление конструктивных элементов.
Выполнение всех работ контролируют специалисты технадзора Подмосковья. За время ремонта больницы они совершили десять выездов.
«Под регулярным технадзором специалистов „УТНКР“ ведутся работы по устройству кровли, фасада, выполняется установка оконных, дверных блоков, производится монтаж инженерных систем», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.
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