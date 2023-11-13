Строительная готовность психиатрической больницы в Яхроме превысила 50%

Областной конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября

Областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» пройдет в Серпухове 18 ноября. Мероприятие состоится в девятый раз. Свое мастерство продемонстрируют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии и представители других учебных заведений сферы культуры.

Организаторы отмечают, что это праздник искусства и любви к балету. Участники продемонстрируют разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии.

Конкурсанты выступят в двух номинациях: «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие». Участников поделят на три возрастные группы: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 20 лет.

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