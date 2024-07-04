Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%

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В настоящее время выполняются работы по устройству электроснабжения, внутренним отделочным работам, монтажу систем канализации и водоснабжения, а также установке лифтов. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории. Также началась поставка мебели и специализированного медицинского оборудования.

Напомним, что работы реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлены на значительное улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Лобни.

Открытие поликлиники станет значительным шагом в развитии здравоохранения города и обеспечит жителям доступ к современной и качественной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».