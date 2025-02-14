Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове достигла 40%

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На объекте трудятся более 30 рабочих, в скором времени ожидается увеличение их числа до 80. Уже завершены монолитные работы, гидроизоляция, кладка стен и установка крыши. Продолжается монтаж перегородок, вентиляции и штукатурка.

Общежитие будет вмещать 159 человек, включая около 80 жилых помещений, коворкинг и круглосуточное кафе. Также предусмотрены служебные и административные блоки, высокоскоростной Wi-Fi.

Строительство осуществляется на участке площадью 0,32 гектара в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.