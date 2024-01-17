Строительная готовность образовательного комплекса «Полет» в Красногорске достигла 65%

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«На объекте более 130 рабочих, которые выполняют чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей», - уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Комплекс будет включать в себя школу для 1,5 тысячи ребят и детский сад, рассчитанный на 200 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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