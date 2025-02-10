Строительная готовность новой развязки на трассе М-1 «Беларусь» достигла 70%

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В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в субботу состоялся День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. Бесплатный онкоскрининг прошли почти 1,5 тысячи граждан.

Патологии выявили у 103 человек. Их направили на углубленную диагностку.

Во время Дня открытых дверей женщинам предоставили возможность сделать цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам - ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациентам предложили провести изучение новообразований кожи и провести компьютерную томографию или рентген-исследование.

«Раннее выявление патологии способствует ее более эффективному лечению и сохранению качества жизни», - напомнил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.