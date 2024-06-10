Строительная готовность новой поликлиники в Котельниках достигла 70%

«Черновая отделка закончена, сейчас мы подошли к чистовой. Начали монтаж панелей с третьего этажа и потом приступаем к монтажу потолков, линолеуму и монтажу дверей», - рассказал руководитель проекта МСУ-1 Сергей Шиянов.

В состав поликлиники войдут собственная лаборатория, отделение физиотерапии и дневной стационар. В здании шесть этажей, и для удобства посетителей здесь предусмотрели восемь лифтов. Объект возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекту «Здравоохранение» «Поликлинику построить - это мало. Самое главное - оснастить ее современным оборудованием. И также очень важно набрать медицинский персонал», - отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин Открытие поликлиники запланировано на 2025 год.

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«Это один из самых долгожданных объектов, учитывая, что в Котельниках до сих пор не было типового, построенного именно под поликлинику медицинского учреждения. Мы надеемся, что уже очень скоро переедем в эту красавицу-поликлинику, которую оснастят по последнему слову современной техники», - говорит главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Сейчас строители завершают все фасадные работы, монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений. Приступили к благоустройству территории. Строительная готовность объекта на улице Кузьминской составляет 70%.