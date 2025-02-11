Строительная готовность нового детского сада в Химках достигла 70%
Детский сад на 300 мест строят в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках. Здание готово на 67%. Рабочие уже приступили к отделке и благоустройству территории.
Детский сад общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 12 групп. В учреждении разместят игровые, спальни, раздевалки, санузлы и буфеты. Кроме того, там предусмотрят залы для занятий физкультурой и музыкой, а также комнату для творчества.
Возле здания будут располагаться игровые зоны и две физкультурные площадки. Кроме того, для сотрудников оборудуют парковку, а для родителей - место, где они смогут оставить машину, чтобы проводить ребенка или забрать его.
Жилой комплекс «Квартал Ивакино» возводят в 12 км от МКАД.