Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 75%

Лицей № 1 построен в 1964 году. Он носит имя Александра Блока, в 1971 году около учреждения установили памятник поэту. Лицей гордится своим музеем. С 2000 года здесь проводятся театральные недели и Блоковские чтения, победители которых принимают участие в различных конкурсах.

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Сейчас специалисты меняют инженерные сети и сантехнику, устанавливают новые окна и двери, выполняют отделку помещений и фасада, а также благоустраивают прилегающую территорию.

«Капитальный ремонт проводится на площади почти в три тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте работают 30 специалистов. Полностью завершить все работы запланировано до 1 сентября 2024 года», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.