05 июля 2024, 18:59

Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 60%

администрация пресс-службы городского округа Солнечногорск
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Строительная готовность лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске составляет почти 60%. Капремонт стартовал в начале 2024 года, обновленное учреждение откроют осенью.

Сейчас на объекте специалисты монтируют кровлю и фасад здания, устанавливают окна, занимаются чистовой отделкой. На объекте трудятся 30 человек.

«В рамках проекта подрядчик обновит почти три тысячи квадратных метров образовательного учреждения. В лицее полностью заменят крышу, инженерные коммуникации, фасад, окна, а также отремонтируют и оснастят новой мебелью учебные классы. Пищеблок тоже расширят», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Завершить капитальный ремонт в образовательном учреждении планируют до 1 сентября 2024 года, чтобы местные школьники начали учебный год в комфортных условиях.

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Школы Солнечногорск Ремонтные работы
05 июля 2024, 19:03
Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил многодетную семью в Реутове
Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил многодетную семью Носиковых в Реутове. Супруги воспитывают восемь детей — трех сыновей и пять дочерей.

Игорь Брынцалов познакомился с каждым из ребят отдельно и отметил воспитанность и дружелюбие детей, предложив каждому рассказать о своих увлечениях.

«Как же здорово у вас, скучно, наверное, никогда не бывает, - отметил Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в свете объявленного президентом Года семьи Московская область уделяет большое внимание проверке и улучшению средств поддержки для семей, включая многодетные. Он также напомнил о новых мерах, которые только недавно вступили в силу в регионе.

«Совсем недавно мы приняли закон, по которому многодетные семьи бесплатно и без ограничений могут посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Также мы увеличили до 400 тысяч рублей единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка», - указал Брынцалов.

В конце встречи председатель Мособлдумы поздравил супругов с грядущим Днем семьи, любви и верности. Он пожелал семье здоровья и благополучия.

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Семья Реутов Мособлдума
05 июля 2024, 18:53
Детский сад «Радуга» в Химках откроют после реконструкции в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках подходит к концу. Обновленное дошкольное учреждение откроют в этом году.

План работ обсудили на общегородском совещании с участием представителей администрации муниципалитета. О ходе ремонта рассказала первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова.

«Мы завершаем ремонт. У нас остается монтаж инженерных систем - отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. С фасадной частью тоже заканчиваем работы. Это один из знаковых объектов, который мы откроем в этом году», - рассказала она.

Капитальный ремонт детского сада начался в прошлом году. После обновления в учреждении появятся кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт, а также музыкальные и спортивные залы. На прилегающей территории возведут игровые площадки, зону с навесом для хранения колясок и санок. Ежедневно на объекте работают свыше 50 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Химки Детские сады Ремонтные работы
05 июля 2024, 18:51
Еще семь дворов в Химках благоустроят у концу июля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Семь дворов в разных микрорайонах Химок благоустроят до конца июля. Всего в этом году обновят 25 дворовых территорий.

Проведение работ по благоустройству обсудили на общегородском совещании.

«Во дворах проведут замену детских площадок, асфальтобетонного покрытия, озеленение, работы по установке камер видеонаблюдения, информационных щитов», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Также в Химках продолжаются работы по обновлению детских и спортивных городков. На сегодняшний день специалисты устранили более тысячи дефектов на игровых площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Ремонтные работы
05 июля 2024, 18:48
Прием заявок на благоустройство территорий в 2025 году начался в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В Подмосковье стартовал прием заявок на реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 2025 год. Мероприятия проводят с целью улучшения качества жизни граждан Подмосковья и создания комфортной среды для отдыха.

«Городским округам в первую очередь предстоит определить вид и объем планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. По словам министра, от дотаций на проведение мероприятий по ямочному ремонту и пешеходным коммуникациям отказались около десяти округов.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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