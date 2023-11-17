17 ноября 2023, 13:23

Строительная готовность физмат-лицея в Сергиевом Посаде превысила 75%

Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство физмат-лицея продолжается в Сергиевом Посаде. На данный момент работы выполнили более чем на 75%.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что лицей общей площадью более 14 тысяч квадратных метров рассчитан на 525 учеников с 5 по 11 классы.

«В работах задействованы более 80 рабочих и семь единиц техники. Продолжаются устройство фасадных конструкций, монтаж вентиляции, внутренних сетей электроснабжения, слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории», - заявили в ведомстве.

В образовательном учреждении обустроят учебные классы, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и другие необходимые для занятий помещения. Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся стадион с беговыми дорожками и площадки для игр.

Открытие физмат-лицея запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Сергиев Посад
17 ноября 2023, 13:37
Третий корпус складского комплекса в индустриальном парке «Есипово» достроят в 2024 году
Мининвест МО
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Холдинг «Строительный Альянс» продолжает строительство производственно-складского комплекса в Солнечногорске в формате «Подмосковье индастриал». Третий корпус объект в индустриальном парке «Есипово» введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, сообщил зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент в составе комплекса построили первые два корпуса.

«Инвестиции в проект составят около 800 миллионов рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 7,7 миллиарда рублей», - рассказала Зиновьева.

Общая площадь третьего корпуса составит 33 тысячи «квадратов». В нем разместят свыше 30 блоков. Это производственные и «Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 квадратных метров. После того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг „Строительный Альянс“ приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года», - рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

В индустриальном парке «Есипово» расположились такие компании, как «Виэнти Продакшн Групп» по производству зубных паст, кремов и шампуней, «Фокус» - оборудования для хирургии, китайское предприятие «СиЭнПи» - насосов, белорусские «Витебские ковры» и другие.

«В общей сложности мы планируем реализовать более 115 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости на территории индустриального парка „Есипово“. Воспользоваться размещением может практически любой промышленный производитель», - подчеркнул соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Бизнес
17 ноября 2023, 13:19
Жителям Подмосковья напомнили о начале ноябрьского периода сдачи показаний счетчиков ЖКХ
МосОблЕИРЦ
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Жителям Московской области напомнили о начала периода сдачи показаний счетчиков ЖКХ. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Передать показания можно через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по соответствующей кнопке на сайте организации без регистрации, через чат-бота Федота на сайте.

\" Нажмите на оранжевый кружок чата в правом нижнем углу главной страницы сайта и введите в диалоговом окне запрос - «передать показания». Виртуальный помощник подскажет порядок действий», - уточнили в ведомстве.

Также показания можно передать через голосового помощника по телефону: 8 499 444-01-00. На вопрос робот нужно ответить «Показания», а затем по цифре продиктовать номер лицевого счета и следовать инструкциям робота.

Помимо этого, сообщить о показаниях можно в офисах, а дреса и режим работы которых можно настйа на сайте центра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Бизнес
17 ноября 2023, 13:13
Подмосковье подготовило свыше 74 гектаров почвы под посадку деревьев в 2024 году
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Почву в Подмосковье подготовили к посадкам следующего года. Работы провели на площади 74,3 гектара, это в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, на подготовленных территориях проходят ежегодные акции «Лес Победы» и «Наш лес: посади свое дерево».

«На территории земель лесного фонда региона в полном объеме выполнены работы на площади 74,3 гектара для лесопосадки будущего года. Для сравнения - в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в шесть раз», - сказал он.

Подготовка почвы необходима для накопления и сохранения в ней влаги, а также препятствия развитию сорняков.

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Природа
17 ноября 2023, 13:08
Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей в Ступине
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей Московской области. Мероприятие состоялось в Ступине. В нем поучаствовал руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области по городскому округу Ступино Владимир Кузнецов. Встречу организовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На мероприятие пришли представители колледжей из Домодедова, Егорьевска, Коломны, Каширы, Ступина и Раменского.

Сейчас в Ступине работают свыше 1,5 тысячи предприятий, 58 из них - крупные. Они находятся в постоянном посике специалистов.

Во время встречи Кузнецов рассказал о проекте «Предпринимательские классы».

«На бизнес-уроках представители уполномоченного совместно с активными предпринимателями знакомят молодое поколение с основами предпринимательской деятельности, с тем, какие технические специальности востребованы на предприятиях, в том числе проводят профориентационные мероприятия», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

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Бизнес Ступино

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